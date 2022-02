Kreml tunnistab: Venemaa majanduslik reaalsus on muutunud

«Majanduse reaalsus on märkimisväärselt muutunud,» lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele. «Need on rasked sanktsioonid, need on problemaatilised, kuid Venemaal on piisavalt potentsiaali tekitatud kahjuga hakkama saada,» vahendab uudisteagentuur Reuters Peskovi sõnu.