Tööandjad: riik peab ukrainlastele töölubade andmisel olema paindlik

«Selge on see, et Ukraina töölised on Eestis väga oodatud ja vajalikud. Ilma nende panuseta läheks eelkõige ehituses ja tööstuses väga raskeks. Seetõttu on oluline, et neil kõigil oleks praegu võimalik Eestisse edasi jääda või sõjakannatuste eest varju tulla. Kindlasti leiaks tööturul rakendust ka nende täisealistele pereliikmetele,» rääkis tööandjate tegevjuht Arto Aas BNS-ile.

Aas rõhutas, et hetkel on kõige olulisem, et Venemaa peataks sõjategevuse Ukrainas ja taastuks rahu. «Süütute inimhingede kaotamine pole rahas mõõdetav ja majanduslikud mured on hetkel teisejärgulised.»

Tööandjate keskliidu tegevjuht märkis, et Eesti ettevõtjate jaoks on väga oluline, et Ukraina töölised ja nende pereliikmed oleksid kaitstud ning turvalises kohas. Kuna sündmused on praegu nii värsked, siis on tema sõnul hetkel veel raske öelda, kuidas see kõik mõjutab Eesti majandust ja tööturgu.