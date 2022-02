LHV: sõja mõju Eesti majandusele avaldub enim kindlustunde kahanemises

«Tegevusaladest on Venemaaga tugevamalt seotud transpordisektor läbi kütuste veo ja puidu- ning põllumajandussektor läbi toormete impordi. Üksikuid löögi alla sattuvaid ettevõtteid leiab kindlasti ka metalli-, keemia- ja masinatööstusest ning teistestki valdkondadest, kuid need pigem ei iseloomusta tegevusalasid tervikuna,» tõi Kristo Aab BNS-ile välja.

«Veebruari keskpaigaga võrreldes on gaasifutuuride hind Hollandi gaasibörsil ligikaudu 40 protsenti kõrgem ning enne järgmise aasta suve selle alanemist ei prognoosita. Kui Venemaa peaks otsustama sanktsioonide vastumeetmena sootuks lõpetada gaasi- ja naftatranspordi Euroopasse, siis võib nimetatud kaupade osas tekkida mingil hetkel ka reaalne defitsiit. Samas töötavad täna nii Euroopa Liit kui USA selle nimel, et Euroopa energiavarustatust parandada ning vältida kirjeldatud olukorra tekkimist,» selgitas analüütik.

«Lõviosa investeeringutest on tulnud lähinaabrite juurest, kes on väga hästi teadlikud siinse regiooni ohtudest ja võimalustest. Kuid on ka selge, et igasugune konfliktihõng tekitab investorites ärevust ning vähendab nende valmidust oma varaga riskeerida. Kuna hetkel ei ole põhjust eeldada, et puhkenud sõda võiks väljuda Ukraina territooriumilt või et Venemaa juhtkond oleks valmis alustama agressiooni NATO liikmesriigi vastu, siis võivad siinsed investorid ennast võrdlemisi rahulikult tunda,» märkis ta.