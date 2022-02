Narva elektrijaamade töö sõltub Vene varuosadest

«Enefit Poweri töötajate hulgas on patriotismi rohkem kui Tallinnas, ei ole mõtet arvata, et asjad oleks kuidagi teisiti. Mul ei ole ühtki halba sõna öelda, tahaks tunnustada Ida-Viru kolleege, teistsuguse meelsusega inimesi on ka Tallinnas ja mujal Eestis, aga see ei ole Enefit Poweri ega Eesti Energia spetsiifiline probleem,» ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter esmaspäeval pressikonverentsil.