ÜLEVAADE ⟩ Putini peatamiseks kasutatakse aina tugevamaid meetmeid

USA ja lääneliitlased on vastuseks Ukraina sõjale kehtestanud Venemaale suure hulga sanktsioone, mis päev-päevalt järjest karmimaks on muutunud. Siin on ülevaade olulisematest meetmest, mida Vene võimueliidi ja ettevõtete vastu seni on rakendatud. Venemaa-vastaste sanktsioonidega on liitunud USA, Ühendkuningriik, Euroopa Liit, Šveits, Jaapan, Lõuna-Korea, Austraalia jt riigid.