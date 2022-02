Analüütikud ootavad Eestis vähemalt 8-protsendilist majanduskasvu

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles BNS-ile, et panga prognoosi põhjal küündis Eesti majanduskasv 2021. aasta viimases kvartalis 7 protsendini, mis annab SKP aastaseks kasvuks tubli 8,2 protsenti.

«Eesti majanduskonjunktuur püsis väga hea ka aasta viimases kvartalis, mida vedas nii tugev välisnõudlus kui jõuline sisetarbimise kasv. Teisalt hakkas majandusnäitajaid mõjutama aina enam ka kiire inflatsioon, mistõttu vahe nominaalse ja reaalse majanduskasvu vahel kärises,» märkis Nestor.

LHV majandusanalüütik Kristo Aab ütles BNS-ile, et olemasolevatele andmetele tuginedes võib eeldada, et võrreldes kahe eelneva kvartaliga aeglustus neljandas kvartalis majanduskasv veelgi ja võis jääda 7 protsendi juurde. See tähendab, et aasta kokkuvõttes kasvas majandus veidi üle 8 protsendi.

Samas on Aabi sõnul viimased aastad näidanud, et majandus on muutunud väga raskesti prognoositavaks ja enne lõplikke andmete saabumist tehtud hinnangud võivad olla ennatlikud.

LHV majandusanalüütik märkis, et aasta lõpus kõrgustesse tõusnud energiahinnad koormasid nii majapidamisi kui ettevõtteid, kuid ei suutnud aasta kokkuvõttes siiski kiiret majanduskasvu väärata.

«Tööstustoodangu maht suurenes viimases kvartalis 5 protsenti, kaubanduses ja ehituses 10 protsenti ning kasv jätkus kindlasti ka IT sektoris. Märkimisväärne panus majandukasvu tuleb taas maksulaekumisest, sest tootemaksud suurenesid aastaga ligemale 17 protsenti. Kuigi nii ekspordimahud kui sisekaubandus kasvasid hoogsalt aasta lõpuni, võtsid suuremad sisendkulud kasumist oma osa ja seetõttu jäi lisandväärtuse kasv mahtude kasvust tunduvalt tagasihoidlikumaks,» selgitas Aab.

Analüütik lisas, et selle aasta esimestel kuudel on ettevõtjad püsinud optimistlikud ning endiselt nähakse võimalusi oma tegevuse laiendamiseks. «Kõrgemad sisendkulud nii energia kui ka erinevate toormete näol sunnivad kõiki siiski valvsad püsima ning liigne agarus on seetõttu majandusest kadunud,» nentis ta.

«Viimastel päevadel puhkenud sündmused Ukrainas võivad aga kõik kaardid segi paisata ning tehtud prognoosid kasutuks muuta. Jääb vaid loota, et reaalne sõjategevus lõpetatakse kiiresti ning konflikt ei levi teistesse riikidesse. Sellisel juhul peaks konflikti mõju nii Eesti kui Euroopa majandusele jääma piiratuks,» lisas Aab.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles BNS-ile, et Eesti SKP kasvas eelmise aasta neljandas kvartalis ligi 7 protsenti ja kogu aasta kasv oli veidi üle 8 protsenti.

«Kuigi Swedbanki viimase majandusprognoosi järgi oli see number 8,1 protsenti, oleme me sellele ka varem tähelepanu juhtinud, et esmakordselt avaldatud eelmise aasta majanduskasvu number võib juba samal aastal, rääkimata aastate jooksul, statistikaameti poolt läbiviidud revisjonide käigus üsna palju muutuda. SKP kasvunumber ei ole fakt, vaid kompleksse arvestuse tulemus, mis võib sisaldada ebatäpsusi või vigu, mida aja jooksul korrigeeritakse,» möönis Mertsina.