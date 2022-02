konkurendid on Lidli tulekut oodanud ja kartnud juba pikka aega. Eelkõige on ootus avaldanud survet tööjõuturule, sest Lidl lubas maksta veerandi võrra turu keskmisest kõrgemat palka ning ütles välja, et pakub igale täistööajaga poetöötajale üle tuhande euro suurust palka. Mullu oktoobris kinnitas Lidli Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto, et Tallinnas on tunnitasu 6,40 ning mujal linnades 6,10 eurot. See lükkas poekettide palgarallile hoo sisse.