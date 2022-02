Lääne äriilm keerab Kremlile selja: Briti BP loobub osalusest Venemaa naftahiius

See on üks tugevaid märke, et lääneriikide ärimaailm Venemaaga Kremli sammude tõttu sidemed lõpetab, kirjutab Washington Post.

«Venemaa rünnak Ukraina vastu on agressiooniakt, milell on kogu regioonile traagilised tagajärjed. BP on Venemaal tegutsenud üle 30 aasta ja töötanud koos suurepäraste vene kolleegidega. See sõjaline rünnak tähendab aga põhimõttelist muutust ning oleme jõudnud järeldusele, et riigifirmaga Rosneft seotus ei saa enam jätkuda,» teatas BP juht Helge Lund.