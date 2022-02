Reuters: Venemaa kaupade eksport saab lähipäevadel tõsise löögi

USA ja lääneliitlased otsustasid laupäeval blokeerida teatud Venemaa pankade juurdepääsu rahvusvahelisele maksesüsteemile SWIFT, karistades sellega Moskvat, kuna viimane jätkab sõjalist rünnakut Ukraina vastu.

Kuigi mõned Venemaa pangad – sealhulgas suuri nafta- ja gaasimakseid teenindav Gazprombank – on blokeerivatest sanktsioonidest pääsenud, avaldab uutele süsteemidele üleminekuks kuluv aeg siiski suurt mõju energiakaubandusele.

Meetmed, mis hõlmavad ka piiranguid Venemaa keskpanga välisreservidele, viiakse ellu lähipäevil ning ametnike sõnul töötatakse välja mõningaid erandeid energeetikasektorile, vahendab Reuters.

«Kuigi energiatehinguid üritatakse sanktsioonide alt vabastada, võib Venemaa SWIFTist eemaldamine lähiajal oluliselt häirida energiakaubanduse voogusid. Vähemalt seniks kuni ostjad lähevad üle alternatiividele,» ütles Energy Aspectsi Amrita Sen kaasasutaja. «Muude kaupade puhul ma ei näe, kuidas kauplemine ilma eranditeta saaks jätkuda,» lisas ta.

SWIFT on rahvusvaheliste maksete jaoks vajalik sõnumisüsteem, mis hõlbustab kiireid piiriüleseid ülekandeid. SWIFTi kaudu liigub aastas triljoneid dollareid ning see on rahvusvahelise kaubanduse rahastamise peamiseks mehhanismiks.

Alguses saab olema eriti raske

Venemaa on rahvusvahelises kaubanduses aga suurtegija. Riik toodab 10 protsenti maailma naftast ja tarnib 40 protsenti Euroopas vajaminevast gaasist. Ka on Eesti idanaaber maailma suurim teravilja ja väetiste eksportija, suurim pallaadiumi ja nikli tootja, suuruselt kolmas söe ja terase eksportija ning viies puidueksportija.

Otsus Venemaa SWFTist välja arvata on seda erakordsem, et varem pole nii suure riigi majanduse kaubandust – Venemaa on maailma suuruselt 11. majandus ja tarnib kuuendiku maailma toorainetest – välisriikidega nii otseselt piiratud.

Vähemalt 10 anonüümsust soovinud Reutersiga rääkinud nafta- ja toorainekauplejat ütlesid, et Venemaa kaupade vood läände on päevadeks kui mitte nädalateks tõsiselt häiritud, kuniks saabub selgus erandite osas.

«Endiselt saab kasutada Venemaal filiaale omavate rahvusvaheliste pankade süsteeme, aga sellega kaasneb samuti paras segadus,» ütles Venemaaga kokku puutuva suure läänepanga pankur, paludes teema tundlikkuse tõttu enda nime mitte mainida. Mõned kauplejad ütlesid Reutersile, et kuigi Venemaa pangad, mis on endiselt sanktsioonide nimekirjast väljas, nagu Surgutneftegasbank, võivad dollarites edasi arveldada, ei pruugi see probleemi lahendada.

«Paljud ettevõtted kohtlevad Venemaa naftat sanktsioneerituna ega puuduta seda isegi siis, kui see on lubatud,» ütles suure naftakaubanduse osakonna tippjuht, paludes samuti asja tundlikkuse tõttu enda nime jätta. «Seega tundub, et järgmise kahe kuni kolme päeva jooksul saabub maksimaalne valu. Seda seetõttu, et inimesed alles uurivad, millised teed on üldse avatud,» lisas ta.

Venemaa energia- ja toorainevood Aasiasse, eriti Hiinasse, tõenäoliselt aga jätkuvad. Nii Hiina kui ka Venemaa on SWIFTile välja töötanud ka oma alternatiive. Peking on julgustanud maailma kasutama enda kodumaist alternatiivi, mida tuntakse CIPSi arveldusteenuste süsteemina. Moskva on samas loonud oma pangandussõnumite süsteemi, mida tuntakse SPFSina.