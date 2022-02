Esmaspäeval kerkib elektri börsihind üle 160 euro

Kõige kallim, 322,90 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind esmaspäeva hommikul ajavahemikus kell 8–9. Kõige odavam elekter on aga esmaspäeva hilisõhtul vastu teisipäeva ajavahemikus kell 00–1 kui hind langeb 70,03 eurole megavatt-tunnist.

Esmaspäeval on Lätis ja Leedus börsihind Eestiga samal tasemel. Soomes on elektri keskmine hind 93,16 eurot megavatt-tunnist, mis on 42,3 protsenti odavam kui Eestis.