Margus Linnamäe toetab Ukrainat miljoni euro suuruse annetusega

Kuna Venemaa okupatsiooniväed on asunud ründama haiglaid Ukrainas ning lahingupiirkondades, on piirkonnas terav puudus elupäästvatest esmaabivahenditest. Sestap paneb MM Grupp kokku nimekirja kõige kriitilisematest meditsiinitarvikutest, mida Ukrainasse saata.

Ettevõtte omaniku Margus Linnamäe sõnul on Ukrainal kõige pakilisem vajadus relvaabi järgi, mida saavad pakkuda teised riigid. Samas vähim, mida erasektor teha saab, on anda Ukrainale elude päästmiseks meditisiiniabi. «Eesti, Läti ja Leedu vabaduse eest võideldakse täna Kiievi äärelinnades,» ütles Linnamäe, kes kutsub kõiki Eesti ettevõtjaid panema õlga alla Ukraina abistamiseks. Tema sõnul on praegu kriitilise tähtsusega abi kohalejõudmise kiirus.