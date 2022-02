Analüütikud: Vene keskpanga sanktsioneerimine viib rubla vabalangusesse

USA, Ühendkuningriik, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Euroopa Komisjon teatasid ühisavalduses, et takistavad Venemaa keskpangal kasutamast kogutud reserve sanktsioonide õõnestamiseks.

«See, mida me siin teeme, on Vene keskpanga relvadest vabastamine,» ütles USA ametnik FT-le kavandatavaid sanktsioone selgitades, lisades, et tegevus mõjutab kogu Vene keskpanga ligikaudu 630 miljardi dollari suurust välisreservi.