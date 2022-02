Von der Leyen: EL külmutab Venemaa keskpanga varad

Uued Vene sanktsioonid:

- mitmed Vene pangad SWIFTist välja

- Vene keskpanga varade külmutamine, nii et Putinil ei ole ligipääsu varudele

- piirangud Vene oligarhidele, et ei saa Euroopas oma varasid kasutada



Vene on nii aina enam majanduslikult isoleeritud#StandWithUkraine https://t.co/Lx9K8LkysN