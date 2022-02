Venemaa krediidireiting kukkus rämpsu tasemele

Reitingufirma andis laupäeva hommikul teada, et langetab Venemaa pikaajalist riigireitingut tasemelt BBB- tasemele BB+. «Reitingu alandamine järgnes Venemaa sõjalise sekkumise järsule eskaleerumisele Ukrainas, mis on muu hulgas põhjustanud rea karme majandus- ja finantssanktsioone USA, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsuste poolt,» teatas S&P.

S&P lisas, et võib järgmise kolme kuu jooksul Venemaa reitingut veelgi alandada, kui analüütikud saavad rohkem selgust sanktsioonide makromajanduslike tagajärgede ja geopoliitilise konflikti arengute kohta. «Meie arvates võivad praeguseks välja kuulutatud sanktsioonid avaldada märkimisväärset negatiivset mõju Venemaa pangandussektori võimele tegutseda rahvusvahelises kaubanduses finantsvahendajana.»

C, - investeering on ülisuure riskiga

CC, C, - väga suure riskiga investeering

B+, B, B-, -investeering on spekulatiivne

BB+, BB, BB-, - investeering on kergelt spekulatiivne (Venemaa)

BBB+, BBB, BBB-, - emitendi maksevõime on kindel

A+, A, A-, - emitendil on tugev maksevõime

AA+, AA, AA-, - emitendil on väga tugev maksevõime (Eesti)

AAA, - emitendil on äärmiselt tugev maksevõime

Teine suur reitinguagentuur Moody’s teatas täna samuti, et on võtnud Venemaa krediidireitingu võimaliku alandamise eesmärgil ülevaatamisele. Praegu on veel Venemaal investeerimisjärgu võlakirjade staatus alles nii Moody'ses kui ka Fitchis.