Mitmed autotootjad seisavad Ukraina kriisi tõttu silmitsi tõsiste tarneraskustega

Ameerika Ühendriigid teatasid neljapäeval Venemaa suhtes ulatuslikest ekspordipiirangutest, mis piiravad Venemaa juurdepääsu ülemaailmsele kaupade ekspordile alates kaubanduselektroonikast ja arvutitest kuni pooljuhtide ja lennukiosadeni. See sunnib ettevõtteid muutma oma tootmisplaane või otsima alternatiivseid tarneahelaid ajal, mil sõja tõttu on juba niigi tarneahelad tõsiselt häiritud.

Reedel teatas Renault, et peatab järgmisel nädalal osa oma autode koostetehaste tööd Venemaal logistiliste kitsaskohtade tõttu, mis on põhjustatud varuosade puudusest. Ettevõte ei täpsustanud, kas konflikti tõttu on kannatanud ka nende tarneahel, kuid pressiesindaja ütles, et tegevus on tingitud Venemaa ja naaberriikide vaheliste piiride tugevdamisest, mille kaudu veetakse varuosasid veoautodega.