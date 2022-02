ÜLEVAADE ⟩ Ministeeriumi selgitab: millised sanktsioonid Euroopa Liit on Venemaa suhtes kokku leppinud

Sanktsioonide kehtestamine on välisministeeriumi kinnitusel toimunud ELis väga kiiresti, mõned sanktsioonid on juba jõustunud, mõned on just kokku lepitud ja jõustuvad täna/homme. Sanktsioonide väljatöötamisel tehti tihedat koostööd ELi lähimate partneritega – Suurbritannia, USA ja Kanadada.

Energiasektoris keelati kõrgtehnoloogia eksport. See ELi ekspordikeeld hõlmab seadmeid ja tehnoloogiat, mida on vaja Venemaa naftatöötlemistehaste ajakohastamiseks.

Transpordisektoris kehtestati kõigi lennukite, lennukiosade ja varustuse Venemaale viimise keeld ning sellega seotud teenuste osutamise keeld. Need meetmed hõlmavad mh õhusõidukite liisimist ja sarnaseid teenuseid. See meede on kiire mõjuga ja tähendab, et Venemaal on keeruline hoida oma lennukeid lennuohutuse mõttes sertifitseerituna.