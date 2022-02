GRAAFIK ⟩ Millised sanktsioonid Venemaad päriselt mõjutaksid?

Venemaa on maailma kolmas suurem naftatootja. See selgitab ka, miks naftakaubanduse peatamine pühiks Venemaa SKTst 1,2 protsenti.

Kuigi eriti gaasiekspordi peatamine mõjutaks lühiajaliselt Euroopa Liidu gaasihindu, siis on IfW analüütikud veendunud, et pikaajalises perspektiivis oleksid selle sammu tagasilöögid lääneriikide jaoks minimaalsed.

«Meie arvutused on näitlikud, kuid need näitavad selgelt, et keskpikas perspektiivis lööksid kaubandusembargod Venemaad oluliselt tugevamini kui lääneriike,» kinnitas IfW Kieli kaubandusanalüütik Hendrik Mahlkow.