DSV regionaaldirektor olukorrast Ukrainas: katastroof!

DSV regionaaldirektor ei osanud Postimehele öelda, kui palju on neil autosid Ukrainasse kinni jäänud ja kui palju võiks piirkonnas olla Eesti juhte. «Ukraina on sõjas olev riik ja seal muutub olukord iga sekundiga. Tegemist on katastroofiga. Praegu ei ole ma valmis ütlema, kui palju meil autosid ja inimesi Ukrainas on. Meil on suur väga rahvusvaheline grupp, minul see ülevaate puudub.»

Tõruke kinnitas, et olukord Vene piiridel muutus pingeliseks juba mõnda aega tagasi. «Vene piiridel on järjekorrad viimastel nädalatel oluliselt pikenenud. Aga kuna olukord seal on sageli hektiline, ei osanud me seda alameeriva signaalina näha, millelt võinuks teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Nüüd tagasi mõeldes, võis see olla tõesti märk sõjaks valmistumisest. On selge, et sõdival ja sõjaks valmistuval riigil on teistsugune piirikontroll ja- režiim,» lisas Tõruke.