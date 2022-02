Mis asi on SWIFT ja kuidas see Venemaad ohjaks

Analüütikud on korduvalt tõdenud, et algsed Venemaa vastu suunatud sanktsioonid Venemaa presidenti Vladimir Putinit ei morjenda ning tarvis oleks midagi tõsisemat: ühe võimalusena on välja käidud globaalne maksete süsteem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), täpsemalt Venemaa sellest süsteemist välja lülitamine.

USA president Joe Biden kinnitas eile, et selle kaardi lauale käimine on võimalus, kuid Euroopa ei ole sellega praegu nõus.

Mis on SWIFT

See on finantstehingute infrastruktuur, mis ühendab kõiki maailma pankasid. Belgias asuvat süsteemi haldavad liikmespangad ning see käsitleb päevas enam kui 200 riigi ning 11 000 finantsinstitutsiooni makseid. Ehk siis selle süsteemi kaudu saavad ülekanded toimuda ehk jõuavad õigesse kohta.

Süsteemile ei ole ligipääsu Iraanil ja Põhja-Koreal.

SWIFT-kood on pankade tähtnumbriline identifikaator, mille eesmärk on rahvusvaheliselt rahaülekannete teel rahaülekannete saatmine või vastuvõtmine. See koosneb kaheksast kuni üheteistkümnest tähtnumbrilisest tähest ja esimesed neli tähte on pangakood, kaks järgmist tähte on riigikood, kaks järgmist tähte või numbrit on asukohakood ja kolm viimast numbrit on harukood.

Selline piiriülene süsteem on kõikide majanduse osade jaoks väga oluline. Ilma makseteta ei toimiks kaubandus, ei liiguks välisinvesteeringud ega igapäevased maksed.

Kui Venemaa sellest süsteemist välja lülitada, jääks kõik seisma.

Euroopa on eriti haavatav, sest sidemed Venemaaga on tugevad, eriti ollakse sõltuvad Venemaa gaasist. Venemaa maksete süsteemist äralõikamine tähendaks, et gaasi eest ei saaks maksta.

Sellepärast tõdevad ka analüütikud, et SWIFTist äralõikamine annaks Venemaa majandusele tugeva hoobi, kuid kannataksid ka lääneriikide ärihuvid.

Majandusleht The Wall Street Journal kirjutab, et hinnanguliselt oli Venemaa majanduse maht eelmisel aastal 1,7 triljonit dollarit ehk tegemist on maailma 12. suurema majandusega. «Isegi kui maailmamajandust ei räsiks juba kolmandat aastat kestev pandeemia, suurenev inflatsioon, tarneahelate probleemid ning Ida-ja Lääne-vahelised poliitilised pinged, tähendaks 2 protsendi haihtumine üleilmsest sisemajanduse kogutoodangust ning ühe maailma peamise naftaeksportija kaotus sellele suurt kahju,» märgib majandusleht.