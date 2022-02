Venemaa maksejõuetuse indikaator sööstis eelmise Vene kriisi tasemele

5-aastane Venemaa võlakindlustus (CDS), mida peetakse üheks peamiseks riigiriski baromeetriks, on jõudnud tasemele, mida viimati nähti 2008. aastal ülemaailmse finantskriisi ajal.

Venemaa CDS tõusis neljapäeval üle 900 baaspunkti, mis on tase, mida turg nägi näiteks 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses. Ajal, mil Venemaa koges 1998. aastal puhkenud Vene kriisi maksejõuetuse tagajärgi.

Mis on CDS? Krediidiriski vahetustehing (CDS) on finantsinstrument, millega CDSi müüja hüvitab ostjale võimaliku kahju võlakohustuse täitmata jätmise korral. Teisisõnu tähendab see, et CDSi müüja kindlustab ostjat viimase soetatud instrumendi maksejõuetuse eest.

Praegu on Venemaa finantsseis pealtnäha palju parem. Riigi kullavarud (640 miljardit dollarit) on kümme korda suuremad kui avaliku sektori välisvõlg (62 miljardit dollarit). Ka kogu Vene majanduse välisvõlg (478 miljardit dollarit) on kolmandik riigi aastasest SKPst. Ometi näevad turud suuri maksejõuetuse riske, mille põhjuseks on sissetung Ukrainasse ja sanktsioonide oht, ütles Saxo Banki fikseeritud sissetulekuga strateeg Altea Spinozzi.

Üks suuremaid võimalikke riskistsenaariumeid Venemaa jaoks on maksesüsteemi SWIFT kinnikeeramine, mis seaks löögi alla välismaailmaga tehtavad tehingud.

Financial Timesi ja CNNi allikate teatel on meede tõsiselt kaalumisel: Balti riigid, Poola ja Ühendkuningriik nõuavad SWIFTi piiramist, samas kui Saksamaa ja teised ELi suuremad Vene gaasi tarbijad on selle meetme suhtes skeptilised.