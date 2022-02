Ehitusmaht suurenes eelmisel aastal 9 protsenti

Välismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete mahud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 5 protsenti. Vähem tehti nii hoonete kui ka rajatiste ehitustöid. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahus oli 5 protsenti, aasta varem oli see 6 protsenti.

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 6735 uut eluruumi ehk 11 protsenti vähem kui aasta varem. Suurem osa, 62 protsenti uutest eluruumidest asub korterelamutes. Populaarseim elamutüüp oli kolme- kuni viie-korruseline korterelamu, see on ka ainuke elamutüüp, mille osakaal on viimastel aastatel uute elamute hulgas suurenenud.