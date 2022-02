Ukraina sõda ähvardab tuua Euroopasse suure hinnatõusu

Lisaks naftale ja gaasile tabas ülijärsk hinnatõus nii toiduaineid kui ka tööstusmetallide turgu. Asi on selles, et kuigi Venemaa osakaal maailma majanduses on rahas mõõdetuna väike, ligikaudu 2 protsenti kogu maailma majandusest, tuleb sealt hulk maailma jaoks olulisi tooraineid. Sama on ka Ukrainaga, nii et seal toimuvat võtavad tootjad ja tarbijad väga tõsiselt. Etteruttavalt olgu öeldud, et toorainebörsidele on iseloomulikud kõige enam paariprotsendised kõikumised, nii et alltoodud numbreid harilikult sellel turul ei näe.