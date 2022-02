Venemaa naftat müüakse Ukraina pingete tõttu viimaste aastate suurima allahindlusega

Trafigura ja Lukoili kauplemisüksus pakkusid mõlemad riigi suurimat eksporditavat Uurali klassi toornaftat 6,30 dollarit barreli kohta odavamalt võrreldes piirkondliku Brenti võrdlushinnaga. See on Bloombergi kogutud andmete kohaselt suurim allahindlus vähemalt 11 aasta jooksul.

Kauplejad on jälgivad valvsalt, milliseid meetmeid võtavad USA ja tema liitlased, et katkestada Venemaa naftaekspordi voog. Venemaa toornafta nõrkus on vastuolus suure osa ülejäänud füüsilise naftaturu näitajatega, mis viitavad erakordsele tugevusele.

«Venemaa ja USA pinged seoses Ukrainaga on aidanud kaasa Uurali toornafta kokkuvarisemisele,» kirjutas konsultant Facts Global Energy oma märkuses. «Tundub, et pärast seda, kui paljud Euroopa rafineerimistehased ostsid detsembris/jaanuaris Uurali naftat, on need, kellel on valikuvõimalus, nüüd Uuralist eemale hoidunud.»

USA-s on juba olnud märke sellest, et ettevõtted on otsinud alternatiive Venemaa naftale, samas kui Aasia kauplejate kohta öeldi, et nad on ettevaatlikud seoses võimalike Venemaa vastu suunatud kaubandussanktsioonidega selle kuu alguses.