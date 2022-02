Katar: gaasieksportijad töötavad tarnekindluse tagamise nimel

Šeik Tamim bin Hamad Al-Thani sõnul töötab Gaasi Eksportivate Riikide Foorum (GECF), kuhu kuulub ka Venemaa, stabiilsuse tagamise nimel turgudel, mida on raputanud kasvav hirm konflikti ees.

Vene energiaminister Nikolai Šulginov ei maininud pöördumises foorumile pingeid Ukraina ümber, kuid väitis, et «Vene firmad on lepingute täitmisele täielikult pühendunud».

USA on palunud Kataril Euroopat aidata, kui Vene gaasitarned seiskuma peaks. Katar ja teised tootjamaad väidavad aga, et reserve, mida rekordhindasid maksvale Euroopale suunata, ei ole olemas, välja arvatud juhul, kui kliendid Aasias on nõus neile lubatud tarnetest lahti ütlema.