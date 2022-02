Kaja Kallas kütuseaktsiisi langetamisest: palgad on ka tõusnud

«Oluline on see, et inimestel võiks olla rohkem raha käes. Kui eelmine valitsus ei oleks ära rikkunud tulumaksusüsteemi, siis oleks kõigil rohkem raha käes. Ka praegu on tulumaksuvaba miinimum ajale jalgu jäänud,» lausus Kallas.

«Kui Ratas paneb lauale, siis tuleb arutada, eks me peame vaatama pilti ka üldiselt, sest selge on see, et me ei saa lõpuni maksta inimestele toetusi. Inimeste palk on ka tõusnud,» lisas Kallas.