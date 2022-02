Ajalooline tehing ⟩ Pariisi häärberi eest käidi välja 200 miljonit eurot

Hotel Lambert'i omanikuvahetus on üks kõigi aegade suurimaid Pariisis eraomandiga seotud tehinguid, ületades 2011. aastal Hotel de Soyecourt'i eest makstud 100 miljonit eurot.

Kuigi Hotel Lambert'i omandamine on Nieli seni kõige silmapaistvam kinnisvarainvesteering, on innukal riskikapitaliinvestoril Pariisis teisigi kinnistuid. Näiteks on ta rajanud Prantsusmaa pealinna endisesse raudteedepoosse maailma suurima idufirmade inkubaatori Station F.