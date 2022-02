Eesti Energia loobub teise riigifirmaga Tootsi tuulepargi üle vaidlemisest

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas BNSile, et Eesti Energia juhatus tegi eelmisel nädalal Tootsi tuulepargi vaidluse lõpetamise ettepaneku nõukogule ja nõukogu ka toetas seda.

Pentus-Rosimannus märkis, et arvestades energiaturu muutunud olukorda ja seda, et kohtuvaidlusega jätkamise asemel on Tootsi tuulepargiga võimalik näiteks osaleda taastuvenergia vähempakkumisel, oli Eesti Energia jaoks see kompromiss võimalik.

«Nõudlus taastuvenergia järgi on väga suur. Ootus on, et selle suure ja olulise investeeringuga saab nüüd võimalikult kiiresti alustada ja taastuvenergia pakkumist turul suurendada,» rõhutas minister.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles BNSile, et energiakontserni nõukogu andis tõepoolest Eesti Energia juhatuse initsiatiivil nõusoleku lõpetada kohtuvaidlus Eleringiga, kui osutub võimalikuks teha tuulepargi puhul alternatiivne investeerimisotsus, näiteks osalemine tulevastel taastuvenergia vähempakkumistel. Ta rõhutas, et töö selle nimel käib.

Luts kirjeldas, et käesolev talv tõestas, et elektri hind võib tarbijatele olla väga koormav, kui turul on puudu odavast elektritootmisest.

«Eesti Energia on huvitatud taastuvenergia tootmisvõimsuste võimalikult kiirest arendamisest, et suurendada kõige taskukohasema elektri pakkumist turul. Tootsi on kindlasti projekt, mida saaks lähiajal ehitama hakata,» märkis ta.

Eesti elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering otsustas 2020. aasta 15. detsembril, et Enefit Greenile kuuluv Tootsi tuulepark ei saa valmimisel soodsama taastuvenergia skeemi järgi toetust, sest arendaja polnud võtnud endale pöördumatuid kohustusi tuulepargi rajamiseks.

Elering leidis oma hinnangus, et Tootsi tuulepargi projekt ei vasta tingimustele, mille järgi saaks 2016. aasta 31. detsembri seisuga lugeda taotlejat selles investeerimisprojektis töödega alustanuks ja mis võimaldaks taotlejal saada taastuvenergia toetust niinimetatud vana toetusskeemi alusel.

Enne 2017. aastat rajatud tuulepargid saavad 12 aasta jooksul turuhinna toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad. Aastas makstakse taastuvenergiatoetust tuuleparkidele kuni 600 gigavatt-tunni toodangu eest ehk maksimaalselt 32,2 miljonit eurot.

Kuna Eleringi otsus tähendas Eesti Energia jaoks miljoneid eurosid saamata jäänud tulu, kaebas Eesti Energia Eleringi otsuse Tallinna halduskohtusse,

Eesti Energia ostis Tootsi tuulepargi 2020. aasta veebuaris, kui energiakontsern võitis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) korraldatud Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku suulise enampakkumise 51,5 miljoni euro suuruse pakkumisega.