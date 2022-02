Analüütikud tõdevad, et võrreldes nende jaanuarikuise analüüsiga on võimalus konflikti rahumeelseks lahendamiseks ehk diplomaatilised hoovad olulised vähenenud ning nende hinnangul on sõja puhkemise tõenäosus on kasvanud. Venemaa laiapõhjalise Ukraina ründamise tõenäosuseks hindavad Danske analüütikud 30 protsenti. See tähendaks ka Kiievisse tungimist. Konflikti rahumeelse diplomaatilise lahendamise võimaluse tõenäosuseks hindavad analüütikud vaid 20 protsenti.