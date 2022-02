Maksuamet selgitab: teise pensionisamba andmeid ei maksa tuludeklaratsioonil muuta

Facebookis levis postitus, milles soovitati inimestel kustutada tuludeklaratsioonil eeltäidetud andmed tabelis 5.1 teise pensionisamba väljamaksete kohta ja sisestada need käsitsi tabelisse 5.2.

Postituses väideti, et sellisel juhul arvestatakse väljamaksetelt 20-protsendilise tulumaksu asemel summalt 10 protsenti tulumaksu ning isikul on oodata tulumaksutagastust. See soovitus on MTA teatel vale.

«Viimastel päevadel on umbes 2500 inimest seda infot nähes oma tuludeklaratsiooni muutnud. Tabel 5.2 on mõeldud vanaduspensionieas saadud tulule, mistõttu arvutatakse tulumaksukohustus automaatselt ümber,» selgitas MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja.

Oja sõnul suunatakse nende inimeste deklaratsioonid, kes on teise samba väljamaksed valesti dekareerinud ning kellel pole õigust 10-protsendisele tulumaksumäärale, automaatselt järelkontrolli. See tähendab, et MTA töötaja võtab nendega ühendust ning palub deklaratsiooni parandada, mis omakorda lükkab tulumaksutagastuse oluliselt edasi.

«Kui muidu hakatakse enammakstud tulumaksu tagastama alates 25. veebruarist, siis järelkontrolli suunatud inimestele tagastatakse tulumaks alles peale andmete kontrollimist, mis võib võtta aega kuni 3. oktoobrini. Lisaks tuletame meelde, et valeandmete esitamine tuludeklaratsioonil on karistatav kuni 1200-eurose rahatrahviga,» märkis teenusejuht.

Oja lisas, et võimalike probleemide vältimiseks peaksid andmeid muutnud inimesed tuludeklaratsiooni uuesti korda tegema. «Selleks tuleb minna iseteeninduskeskkonda e-MTA, valida «Muudan deklaratsiooni» ning valida «Alustan uuesti MTA andmetega»,» selgitas ta.

Eeltäidetud deklaratsioonis on vaja muudatusi teha vaid juhul, kui andmed on ekslikud või puudulikud, toonitab MTA. Näiteks, kui on eeltäidetud kinnisvara müük, millelt tulumaksu tasuma ei pea – sel juhul tuleb eeltäidetud andmed kustutada.