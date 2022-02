«Rahvusvaheliselt kasutatakse näitaja kohta piire 3,0 ja 5,0, kus indeksi väärtus kuni 3,0 tähendab, et kinnisvara on taskukohane, ning indeksi väärtus 5,0 või üle selle näitab, et eluaseme ost käib elanikkonnale märkimisväärselt üle jõu,» tõdetakse ülevaates. See tähendab, et Harjumaal, Tallinnas ja Tartumaal on kriitiline piir ületatud juba aastaid tagasi.