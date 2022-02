Kiire interneti toppamine tõi ministrile etteheite: teil on nõrk närvikava!

Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira märkis, et vaatamata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eraldatud 35 miljonile eurole ei ole nn turutõrkepiirkondades interneti kättesaadavus märkimisväärselt paranenud ning seejuures on kiire netivõrgu valmimiseks seatud tähtaeg nihkunud 2015. aastalt algul 2020. aastale ja nüüd juba 2030. aastale. Viira sõnul pole MKM tundnud ka piisavalt huvi kohalike elanike sooviavalduste vastu ja võrku on ehitatud põhimõttel «võimalikult odavalt, võimalikult palju