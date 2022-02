«Linna leib on pikk, aga peenike,» kommenteeris Sõõrumaa lepingut 2006. aasta novembris Äripäevale. Hiljem on selgunud, et linna leib pole olnud neile kahele, aga ka hiljem lepingu sõlminud osaühingutele Kooliarendus ning K&L Arendus mitte pikk ja peenike, vaid pikk, paks ja mitmekihiline: lepingud on linnale maksma läinud üle saja miljoni euro, millest kümned miljonid on läinud otse ettevõtete omanikele dividendideks.