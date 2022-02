Suur andmeleke ⟩ Credit Suisse teenindas diktaatoreid ja kurjategijaid

Meediakajastuse kohaselt on Šveitsi pank Credit Suisse väidetavalt aastaid aktsepteerinud klientidena diktaatoreid, uimastikaupmehi, samuti kahtlustatavaid sõjakurjategijaid ja inimkaubitsejaid. Süddeutsche Zeitungi uurimuse kohaselt on see tõendatud panga oma andmetega, mis lekkisid lehe väitel anonüümsest allikast. Antud leket uurisid ja kajastasid pühapäeval ka mitmed teised ajalehed, sealhulgas The Guardian, Le Monde ja The New York Times.

Pank lükkas süüdistused kategooriliselt tagasi öeldes, et need puudutasid enamasti 1940. aastatest pärit juhtumeid. «Aruanne põhineb kontekstist välja rebitud ebatäielikul, ebatäpsel või valikulisel informatsioonil, mis viib panga äritegevuse kallutatud tõlgendusteni,» teatas pank pühapäeva õhtul, lisades, et 90 protsenti viidatud kontodest on juba suletud. «Me jätkame asja analüüsimist ja võtame vajaduse korral täiendavaid meetmeid,» lisas pank.

Aruande kohaselt paljastavad dokumendid enam kui 30 000 kliendi kontod üle kogu maailma. Väidetavalt on lekkinud andmed seotud kontodega, mis olid kasutusel 1940. aastatest kuni 2010. aastateni. Andmete kohaselt võisid kurjategijad avada kontosid või hoida kontosid isegi siis, kui «kui pank oleks võinud juba ammu teadvustada, et tegemist on kurjategijatega». Lisaks on pank võimaldanud poliitikutel ja ametnikel varastada raha oma rahvalt, aidates kaasa vaesusele, kuritegevusele ja demokraatia õõnestamisele.

Kurikuulsad kliendid

Credit Suisse'i klientide hulka kuulusid näiteks Filipiinide diktaator Ferdinand Marcos ja tema kuulus abikaasa Imelda Marcos. Arvatakse, et paar on Marcose kolme presidendiaja jooksul Filipiinidelt kantinud kuni 10 miljardit dollarit. Marcose valitsemine lõppes 1986. aastal.

Credit Suisse lubas neil isegi avada pangakontod William Saundersi ja Jane Ryani varjunimede all. 1995. aastal nõudis Zürichi kohus, et pank tagastaks Filipiinidele varastatud 500 miljonit dollarit. Leke paljastas, et Marcost 1992. aasta rahapesujuhtumis abistanud advokaat Helen Rivilla ja tema abikaasa, keda samuti süüdistati samas kuriteos, said 2000. aastal pangas konto avada.

Marcos ei ole ainus diktaator, keda Credit Suisse on teeninud. Nigeeria jõhker sõjaväeline diktaator Sani Abacha varastas aastatel 1993-1998 oma rahvalt kuni 5 miljardit dollarit. Credit Suisse avas Abacha poegade jaoks kontod, kuhu nad paigutasid 214 miljonit dollarit.