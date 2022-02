UURING ⟩ Värbamine on järjest raskem, lõviosa Eesti tippjuhtidest plaanib töötajatel palka tõsta

«Kui möödunud aastal ei plaaninud 27 protsenti Eesti ettevõtetest üldse palku tõsta ning 45 protsenti plaanis tõsta töötajate palku kuni 5 protsendi ulatuses, siis tänavusest uuringust selgus, et üle poole tippjuhtidest (54 protsenti) plaanib tõsta töötajate palku 6–10 protsendi võrra,» rääkis PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender. «Üle 15 protsendi palgatõusu nähakse ette vaid finantssektoris.»

Statistikaameti andmetel on Eestis 2021. aasta septembri seisuga keskmine brutopalk tõusnud aastaga 7,3 protsenti. Samuti prognoosib Eesti Pank ka lähiaastateks palgakasvu tõusuks ligikaudu 7 protsenti aastas.

Mis puudutab teisi Balti riike, siis sarnaselt Eestiga plaanib Leedus lausa 98 protsenti ettevõtetest töötajate palgatõusu. «Kusjuures nüüd on esimene kord seitsme aasta jooksul, kui Leedus plaanitakse töötajate palka tõsta ka vähemalt 15 protsenti», rääkis Tender. Seda plaanib 8 protsenti vastanutest.

Palgatõusu initsiatiiv võib olla seotud nii sellega, et Leedu valitsus otsustas tõsta 2022. aasta algusest miinimumpalka enam kui 10 protsendi võrra, kui ka sellega, et Leedu keskmine brutopalk on tõusnud aastaga enam kui 10 protsendi võrra, selgitas ta.

Ehkki ka Lätis tõusis 2021. aastal brutopalk aastaga enam kui 7 protsenti, jääb Tenderi sõnul uuringust silma, et lausa 18 protsenti Läti tegevjuhtidest ei plaani tänavu töötajate palka tõsta. 9 protsenti plaanib aga üle 10-protsendist palgatõusu.

Värbamine on üha raskem

Kõigis kolmes Balti riigis on tänavu töötajate värbamine muutunud keerulisemaks, kui see oli aasta tagasi. Eestis kinnitas seda 75 protsenti tippjuhtidest, Lätis 67 protsenti ja Leedus lausa 89 protsenti.

61 protsenti Eesti tippjuhtidest plaanib oma organisatsioonis eeloleva aasta jooksul töötajate arvu kasvatada ning vaid 2 protsenti hindab, et töötajate arv ettevõttes väheneb. See on viimase kaheksa aasta agressiivseim kasvuootus: keskmiselt eeldatakse töötajate hulga suurenemist ettevõttes ligikaudu 10 protsendi võrra.

Ka Leedu puhul usub üle poole küsitletutest, et nende töötajate arv kasvab järgmise aasta jooksul. Lätis on töötajate arvu kasvuootus tagasihoidlikum – 40 protsenti küsitletud tippjuhtidest leiab, et nende organisatsioonis töötajate hulk aastaga kasvab, ning 9 protsendi hinnangul see hoopis kahaneb.