Uuring: Läti firmad on vaktsineerimata töötajad jõuliselt vallandanud. Aga Eesti tööandjad?

Uuringu käigus selgus, kas ja kuidas on Balti riikide tööandjad oma töötajaid vaktsineerima innustanud.

PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender tões, et peamiselt on Baltimaade tööandjad motiveerinud töötajaid vaktsineerima läbi tööl korraldatud vaktsineerimise. Baltikumis on enim enda töötajate motiveerimisega tegeletud Lätis, kus on kolmveerand küsitluses osalenud ettevõtetest võtnud kasutusele erinevaid meetmeid selleks, et töötajad end Covid-19 vastu vaktsineeriksid.

«Läti üllatas ka valitud meetmete jõulisusega – kui Eesti ettevõtetest on lõpetanud vaktsineerimata töötajatega töösuhte vaid 6% ja Leedus 16%, siis Lätis on seda teinud lausa 43%,» lausus Teder.

Ka Eestis on peamiseks tööandjate poolseks motiveerivaks meetmeks tööl korraldatud vaktsineerimise võimalus (57%). Lisaks on ligi kolmandik Eesti tegevjuhtidest välja toonud töötajatega vaktsineerimise kommunikatsiooni vajalikkust.

Leeduski on ligi 60% ettevõtetest võtnud meetmeid enda töötajate motiveerimiseks ning sarnaselt Eestile on peamiselt motiveeritud enda töötajaid vaktsineerima, pakkudes tööl vaktsiini tegemise võimalust. Täiendavalt oli Leedus üsna populaarne (30%) ka vaktsineeritud töötajatele lisapuhkusepäevade pakkumine.

Äritavad on muutunud

Pandeemiaga seonduvalt selgus uuringust, et Covid-19 on peamiselt muutnud Eesti ettevõtetes pikaajalisi äritavasid: ettevõtted soodustavad kaugtöö tegemist (75%), reisimise asemel toimuvad kohtumised veebi teel (73%) ja ettevõtted on investeerinud digitaliseerimisse (58%). Lisaks on juba 10% tippjuhtidest vähendanud jäädavalt ka kontoripinda.

Sarnastele tulemustele jõuti ka 2021. aasta novembris avalikustatud PwC globaalsest tööjõu uuringus, kus selgus, et kaugtöö on tõstnud töötajate produktiivsust – valdav osa tippjuhtidest (57%) on hinnanud, et ettevõtte töötajate produktiivsus on tõusnud (arvestades produktiivsuse mõõdikuid) ja vaid 4% tippjuhtidest on raporteerinud töötajate produktiivsuse langust.