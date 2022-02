GRAAFIKUD ⟩ Kas tõesti: Eestis on toidukaubad ühed maailma odavamad

Nädala ostuindeksi tulemused näitavad, et kõige kallimad on toidukaubad Šveitsis, kus tuli ostukorvi eest välja käia 42,89 eurot. Lõuna-Koreas oli summa 31,87 eurot ning Norras 31,11 eurot.

Üks asi on toiduainete hinnad, aga veelgi olulisem, milline on see hind võrreldes inimeste sissetulekuga. Ka selle võrdluse tegi uuringufirma ära ja koostas edetabeli, kui palju moodustab kuise toidukaupade ostukorvi hind sissetulekust. Iseasi, kas need numbrid meile ka tõesed tunduvad.