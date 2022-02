Telia võrgurikke põhjustas harukordne kokkusattumus

VoLTE teenuse puhul ei õnnestunud osadel klientidel kõnesid alustada ja/või vastu võtta ning kõned «langesid» 2G ja 3G võrku. Selleks, et mobiilikõne õnnestuks, tuli teatud juhtudel kõnet mitu korda uuesti alustada.

Rikke ajal levis osaliselt info, nagu ei töötaks rikke tõttu ka hädaabinumber 112. Hädaabinumber 112 sai siiski kõnesid vastu võtta kogu rikke vältel. Kuna rike puudutas Telia kõneside teenuseid, võis osadel klientidel esineda probleeme hädaabinumbri kohesel kättesaamisel. Selleks jagas Telia rikke ajal ka soovitusi, kuidas peaks talitama juhul, kui kõneside häire ajal on vaja helistada numbrile 112.

Telia juhi sõnul on esialgne analüüs näidanud, et tegu oli väga tõsise ja suure kliendimõjuga juhtumiga, mille põhjuseks oli harukordne riist- ja tarkvara rikke kokkulangevus.

Kõikide Telia kriitilise tähtsusega teenuste toimepidevus, sealhulgas kõne- ja andmeside, on arhitektuuriliselt tagatud komponentide dubleerimise näol. See tähendab, et kui näiteks ühes serveris, süsteemis või koguni asukohas toimub rike, suunatakse selle süsteemi poolt teenindatavad mahud või võrguliiklus ümber teistele teenust serveerivatele toimivatele serveritele, süsteemidele või asukohta.