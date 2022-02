Selveri juht presidendi tunnustusest: see on suur au, juht on ka inimene

Lomp lisas, et suure organisatsiooni edu on selle organisatsiooni erinevate üksuste ja tahkude koostöö. Kuid loomuliult on see positiivne meeldetuletus ja tunnustus ka talle isiklikult. «Tunne, et asju, mida sa teed, on märgatud,» lausus Lomp.

Lomp tõdes enda isikust lähtudes, et juhid ei vajagi igapäevast ja tihedat tunnustust, kuid isiklikul tasandil on meeldiv, kui on sihte seatud ja seda märgatakse. «Juht on ka inimene,» ütles ta.

Mis võiks tema hinnangul olla sellise riikliku tunnustuse põhjuseks?

Lomp pakkus, et tõenäoliselt ajaolu, et nad ei ole tööd teinud vaid ettevõtte raames ja huvides, vaid olnud ka ühiskondlikult aktiivne. Seda nii laste ja noorte ning spordi toetamisel, põllumajanduse toetamisel. «Meil on laiem ühiskondlik haare,» lausus ta.

Lombi sõnul ei ole oluline mitte tulemuse saavutaminemine iseenesest, vaid see, kuidas seda tulemust saavutatakse. Kui üldine mulje on sageli selline, et kaubandus käitub jõupositsioonil, siis Selveri jaoks on Lombi kinnitusel oluline, et ka lepingu- ja koostööpartnerid oleksid rahul.