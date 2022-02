Eesti õlleturg kasvab piirikaubanduse kahanemise arvelt

Möödunud aasta oli teine koroonapiirangute aasta ning administratiivsete turumoonutuste mõjuga on suuremad Eesti joogitootjad hästi kohanenud. Rahandusministeeriumi poolt esitatud alkoholi aktsiisilaekumiste järgi tehtud analüüsist on näha kui palju erineva kategooria alkohoolseid jooke Eestis aasta jooksul müüdi.

«Väiketootjate osa Eesti õlleturul on langustrendis. 2020. aastal moodustas nende müük 2,9 protsenti turust, mullu langes osakaal 2,7 protsendini, mistõttu turu kasvust said osa ennekõike suuremad tootjad,» lausus Eesti Õlleliidu juht Peeter Võrk

«Õlle müük Eesti turul küll eelmisel aastal kasvas, kuid see ei ole kasvatanud tarbimist, kuna eestimaalased on toonud oma ostud Läti piirilt taas Eestisse. Käesoleval aastal näeme Läti piiri osakaalu jätkuvat langust 5 protsendile,» prognoosis Võrk.

«Kuigi toitlustus- ja lõbustusasutused on olnud korduvalt sunnitud uksed sulgema või olema avatud lühendatud ajaga ning turism on pea olematu, on suuremad õlletootjad suutnud keerulise ajaga hästi toime tulla. Märkimisväärselt on kasvanud ka joogitootjate eksport,» lisas ta.