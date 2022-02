Erikomisjon käsitleb kiire interneti kättesaadavust

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu märkis, et vajadus kiire internetiühenduse järele on selgelt välja tulnud just viimastel pandeemia-aastatel. «Kahetsusväärselt ei ole riik suutnud aga kõigile ligipääsetavust kiirele internetile tagada ja see seab inimesed ebavõrdsesse seisu,» ütles Reinsalu.