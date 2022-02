E-residentide ettevõtted tõid rekordilise maksutulu

Enim laekus makse e-residentide Eestisse loodud info ja side valdkonna firmadelt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et e-residentsus kasvatab Eesti majandust ning rikastab kohalikku ärimaastikku. «E-residentide loodud ettevõtete panus meie riigieelarvesse kasvab tempokalt. Kuivõrd paljud e-residentide firmad on alles käivitamisel või kiire kasvufaasi lävel, võib ennustada maksutulu kasvu ka edaspidiseks,» märkis minister.

Ta toonitas, et e-residentsuse positiivne mõju Eestile ulatub majanduslikest aspektidest kaugemale. «Ligi Eesti suuruselt teise linna jagu e-residente tutvustavad maailmas meie kultuuri ja aitavad edendada diplomaatilisi suhteid,» ütles minister.

E-residentsuse programmi tegevjuht Lauri Haav kinnitas, et e-residentsus meelitab Eestisse rahvusvahelisi ettevõtjaid ja talente. Taotlus e-residendiks saada esitatakse tema sõnul aina sagedamini kindla eesmärgiga alustada äritegevust. «Kui programmi algusaastatel lõi ettevõtte iga viies e-resident, siis tänaseks on vastav näitaja tõusnud kolmandikuni. Ühtlasi lüheneb periood e-residendiks saamisest kuni Eestis ettevõtte loomiseni,» ütles Haav.

Ta tõi välja, et e-residentide firmad on ka üha aktiivsemad. «Toote või teenuse arendamine, testimine ja turule viimine võtab aega. Siiski on paljud e-residentide ettevõtted käivitanud tänaseks hoogsa äritegevuse ja laiendavad globaalset haaret. Nende edust saab paisuva maksutuluna osa ka Eesti riik,» märkis Haav.

Mullu tasusid enim makse info ja side valdkonnas tegutsevad e-residentide firmad - 13,4 miljonit eurot ehk 41 protsenti kogu maksutulust.

Haava sõnul loovad e-residendid ettevõtteid kõrge lisandväärtusega sektoritesse, mis võimaldavad tegutseda asukohast sõltumatuna. «Arengud digiruumis kaotavad füüsilise ruumi piiranguid ja inimesed otsivad võimalusi parema pere- ning tööelu tasakaalu saavutamiseks. E-residentsusega kaasnev ligipääs Eesti turvalistele, kasutajasõbralikele ja mugavatele digiteenustele seda võimaldabki,» ütles Haav.

Ta lisas, et vabakutselisus on globaalne megatrend ja e-residentsus võimestab inimesi enda unistusi täitma. Haav märkis, et e-residentsus on ettevõtlikele inimestele atraktiivsem kui kunagi varem ja seetõttu jätkab programmi majanduslik mõju tempokat kasvu.