Krüptomaailmas puhuvad jäised tuuled: ethereum'i asutaja hoiatas krüptotalve eest

«Inimesed krüptomaailmas tervitavad karuturgu,» ütles Buterin Bloombergile antud intervjuus. «Nad tervitavad karuturgu, sest aeg, mil hinnad tõusevad tohutult, teeb küll palju inimesi õnnelikuks, kuid see tõmbab ligi väga palju lühiajalist spekulatiivset tähelepanu.»

Krüptovaluutade hinnad on langenud pärast tippu mullu novembri alguses. Bloomberg Galaxy krüptoindeks on kõigi aegade kõrgeimast tasemest umbes 45 protsenti madalamal. Ethereum, maailma enimkasutatava plokiahela põhivaluuta, on tulnud alla umbes 40 protsenti.