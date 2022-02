Kreeka rannikul süttinud parvlaevalt leiti üks ellu jäänud inimene

Reedel evakueeriti Itaalia lipu all sõitnud laevalt Euroferry Olympia ja viidi Korfu saarele üle 280 inimese, kuid kadunuks jäi 12 veoautojuhti.

Aluselt päästetud autojuhid rääkisid Kreeka avalik-õiguslikule ringhäälingule, et mõned nende ametikaaslased eelistasid magada autodes, kuna kajutid olid ülerahvastatud.

Itaalia keskkonnaministeerium teatas laupäeval, et märkas Korfu lähedal põlema süttinud parvlaevalt pärit võimalikku leket.

Päästetud mees on üks kadunuks jäänud veoautojuhtidest. Algselt teatasid võimud, et kadunuks jäänutest seitse on Bulgaariast, kolm Kreekast, üks Türgist ning üks Leedust.