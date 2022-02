Halb aeg autoostuks: defitsiit paneb ostjad autode eest kõvasti üle maksma

Autode edetabeleid ja hindu jälgiva veebiportaali Edmunds andmetel maksis 80 protsenti uute autode ostjatest jaanuaris rohkem, kui oli tootja soovitatud jaehind, vahendas CNN.

Selle tulemusel tõusis keskmine tehinguhind jaanuaris 45 717 dollarini, mis oli 728 dollarit rohkem kui tootjate soovitatud jaehind. See on ligi 6000 dollarit ehk 15 protsenti rohkem kui aasta tagasi ja umbes 7500 dollarit rohkem kui kaks aastat tagasi, vahetult enne seda, kui pandeemia hakkas autotööstust raputama.

Aasta tagasi oli olukord vastupidine: siis maksis vaid kaks protsenti ostjatest üle jaehinna, kusjuures tegelik tehingu hind oli nende jaoks keskmiselt umbes 2150 dollarit väiksem kui hinnasildil.

Kui sina ei maksa, maksab järgmine

«Nõudlus on murdnud läbi katuse, kuid tarned on ajalooliselt väikesed,» ütles Edmundsi ülevaate koostaja Ivan Drury. Kui ostja ei ole nõus maksma hinnasildil olevast rohkem, võib edasimüüja olla kindel, et varsti tuleb teine, kes seda teeb.

«Keskmiselt kulub ainult 10–11 päeva, mil sõiduk on müügiplatsil,» ütles Drury. «Me pole kunagi varem midagi sellist näinud.»

Osa hinnatõusust tuleneb sellest, et tarbijad ostavad üha rohkem maastureid ja pikappe ning vähem sedaane, mis on tavaliselt odavamad. Nad valivad ka kallimaid lisasid, nagu automaatpidurdus ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem, mis tõstavad autode ohutust.

Keskmiselt kulub ainult 10–11 päeva, mil sõiduk on müügiplatsil. Me pole kunagi varem midagi sellist näinud. Ivan Drury, Edmunds.com ülevaate koostaja

Kuid suurim tegur hinnatõusu taga on autode nappus. Ainus hea uudis autoostjale on see, et kasutatud autode hinnad tõusevad veelgi kiiremini kui uute autode hinnad, sest sellel turul on veelgi väiksem pakkumine. Edmundsi sõnul on vahetuse keskmine väärtus viimase aasta jooksul kasvanud 8000 dollarit.

Edasimüüjad teenivad suuri summasid

Praeguses olukorras on suurimad võitjad automüüjad, mitte autotootjad. Ehkki autotootjad saavad kasu sellest, et nad ei pea pakkuma stiimuleid nõudluse suurendamiseks, teatavad automüüjad kasvavast kasumist, mis tuleb kõrgematest hindadest.

USA suurim automüügiettevõte AutoNation (AN) teatas neljapäeval rekordilisest kvartali- ja aastakasumist, kuigi müüs 2021. aastal vaid kaks protsenti rohkem uusi autosid üle soovitusliku jaehinna. Paljudele autoostjatele on vastumeelt mõte maksta rohkem kui hinnasildil. Sama mure on ka autotootjatel.

Nii General Motors (GM) kui ka Ford (F) on saatnud oma edasimüüjatele kirju, milles öeldakse, et uute sõidukite jaotamist võidakse neile vähendada ja suunata teistele edasimüüjatele, kui saadakse teada, et nad tegelevad autotootjate arvates kuritahtliku tegevusega.

Kumbki autotootja ei öelnud, et nad keelavad edasimüüjatel hinnakirjast kõrgema tasu võtmise, see on keelatud vaid juhul, kui hind on võrdlusalusest palju kõrgem.