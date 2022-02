Maaeluminister kaitseb homme Brüsselis Eesti eripära

«Võtame või eelnõu, mis praegusel kujul näeb ette Euroopa Liidus taimekaitsevahendite kasutamise vähendamist 50% võrra. Eestil on keeruline sellega kaasa minna, sest meie tase on juba täna mitu korda väiksem kui paljudes teistes liidu riikides,» ütles minister Kruuse. «Igal juhul ei tohi kõrgemate kliimaambitsioonide seadmine ohustada kohapealset tootmist.»

Esmaspäeval toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel on lisaks nimetatud teemadele arutelu all ka metsade raadamise määruse eelnõu. Lisaks on päevakavas ülevaade liidu turuolukorrast ning fütosanitaarküsimustest.