Börsihoiatus: 2022. aasta halvimad aktsiad on Taanis

OMX Copenhagen 25 indeks on aastaga langenud 14%, võrdluseks Stoxx Europe 600 indeksi on samas langenud vaid 5,5%. See on suur kukkumine, arvestades seda, et Taani aktsiate keskmine aastatootlus on viimase kolme aasta jooksul olnud 25%, kirjutas Bloomberg.

Muutus tuleneb intressimäärade tõstmise hirmust, mis on lükanud kallimad sektorid nagu tehnoloogia ja indeksid nagu Nasdaq 100 tahaplaanile. Investorid eelistavad nüüd odavamaid aktsiaid. Ka naaberriikide Rootsi ja Soome kõrgelt hinnatud kasvuaktsiad on samuti 2022. aastal maailma 10 kõige kehvema hulgas.

«Taani aktsiaturg kannatab, kuna meil ei ole väärtus- ega energiasektori aktsiaid, mis praeguses majanduskeskkonnas parimaid tulemusi näitaks,» ütles PFA Asset Managementi peastrateeg ja direktor Tine Choi Danielsen.

Kopenhaageni võrdlusindeksi 25 ettevõttest kaheksa on tervishoiusektorist, mis on väärtusaktsiatele alla jäänud. Teiste sektorite seas on 2022. aasta alanud kehvasti ka varem häid tulemusi näidanud taastuvenergia aktsiatel nagu Vestas Wind Systems ja Orsted. Taani indeksis on vähe ka panku, mis intressitõusude kontekstis saavutavad paremaid tulemusi. Danske Bank ja Jyske Bank on ainsad laenuandjad Taanis ja moodustavad veidi üle 5% aktsiaindeksist.

Tänavune langus on muutnud Taani turu üsna odavaks võrreldes varasemaga, kuid isegi pärast seda langust ei pruugi Taani aktsiad olla piisavalt odavad, et meelitada närvilisi investoreid. «Mujal maailmas on praegu parema hinnaga alternatiive,» ütles varahaldur Formuepleje aktsiate juht Otto Friedrichsen.