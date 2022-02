Sutt: küberturvalisuse ohupilt on oluliselt halvenenud

Seetõttu on ülioluline, et ettevõtete ja asutuste juhid hoolitsevad oma side- ja IT-baasturvalisuse eest ning loovad varu- ja kriisiplaane, toonitas Sutt elutähtsate ja oluliste teenuste osutajatega peetud ümarlaual.

Riik on ministri kinnitusel valmis tuge pakkuma, kuid niivõrd detsentraliseeritud süsteemi juures peab iga asutuse ja ettevõtte juht tagama kõrge küberturbe taseme ennekõike ise. Samuti on põhjust üle vaadata küberturbe investeeringute maht. «Kui see jääb IT üldkulude kontekstis alla 10–15 protsendi, siis on põhjust eeldada, et süsteemid ei ole asjakohaselt kaitstud,» märkis Sutt.