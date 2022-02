Eesti on üks vähim prügi tootev riik Euroopa Liidus

Olmejäätmetest suunati 2020. aastal tagasi ringlusesse 67 miljonit tonni, tonni võrra vähem kui 2019. aastal. See tähendab, et elaniku kohta saadeti EL-is ringlusesse keskmiselt 151 kilogrammi jäätmeid. Võrreldes 1995. suurenes ümbertöötlemisse saadetud jäätmete hulk kokku 44 miljoni tonni ehk 97 kilo võrra per capita.