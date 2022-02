Koroonanõuded muutuvad Euroopas vaat et iga päevaga ja on ülimalt eriilmelised: on riike nagu Austria, kes tahtis hakata vaktsineerimata kodanikke trahvima ning riike nagu Tšehhi või Šveits, kes absoluutselt kõik piirangud päevapealt maha võtsid.