Continental jätkab investeerimist Leetu vaatamata Hiina survele

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid detsembris Reutersile, et Hiina avaldab Continentalile survet, et ta lõpetaks Leedus toodetud komponentide kasutamise pärast seda, kui pealinnas Vilniuses avati de facto Taiwani saatkond, vahendab Reuters.

Taiwan on isevalitsetud saar, mida Hiina peab oma territooriumi osaks, ning pärast saatkonnatüli on Hiina survestanud rahvusvahelisi ettevõtteid katkestama sidemeid Leeduga või seisma silmitsi oma turult väljatõrjumisega, mis tiris ettevõtted diplomaatilisse vaidlusesse ja tõi kaasa Hiina ja Euroopa Liidu vahelised vaidlused.

Continentali Leedu tehase direktor ütles aga kohalikule ajalehele Verslo Zinios, et ettevõtte investeerimisplaanid ei ole muutunud. «Meie plaanid Leedus on samad, millest me alguses teatasime - 1500 töökohta ja üle 185 miljoni euro investeeringud,» ütles Shayan Ali.